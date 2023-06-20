Fed暫停升息 投資級債買點到

聯準會（Fed）6月利率按兵不動，符合市場預期，但點陣圖顯示年底前很有機會再升息2碼，美國10年期公債殖利率應聲上揚至3.8％，後續可能出現較大區間震盪，但經濟前景不明下，殖利率來到4％仍是目前堅實的上檔壓力。

投信建議，債市布局較高評等的投資等級債為核心，遇較大回檔可加碼風險性資產比重。

瀚亞投資固定收益投資部主管周曉蘭表示，美國通膨確實有降溫跡象，但穩健的勞動市場導致服務通膨降溫緩慢，拖累核心通膨降溫速度，預估通膨數據仍左右升息幅度。

根據Fed會後點陣圖預測，今年可能還有2碼升息空間，但Fed主席鮑爾提到經濟面臨家庭與企業信貸條件收緊，對經濟活動與通膨造成壓力，不排除可能只再升一次，並重申現階段要談論降息，仍為時過早。

周曉蘭指出，信貸壓力已造成景氣走緩，甚至有可能出現短暫衰退情境，進而影響企業營運與獲利狀況，將牽動股債表現，其中美債的震盪區間會較大，未來三個月至六個月利率將處高原期，利差型債券兼具高殖利率與評價面的投資優勢，仍具一定的吸引力，但景氣走勢及財報表現分歧，建議仍以投資級債作為配置首選，能適度承受風險者，可布局非投等債。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為，美國通膨依舊高，Fed準備在今年接下來升息兩次，使利率達到5.6％水準，但市場普遍預期Fed下半年將暫停升息，一旦釋放貨幣政策可能趨向寬鬆訊息，有利投資級債的表現。

其中以新興市場投資級債相對看好，隨Fed政策轉向時點漸近，將有利於新興市場風險性資產，帶動新興市場債市表現。

尹晟龢強調，緊縮政策近尾聲，對經濟負面效果逐漸減弱，新興市場有望逐步復甦，預期下半年Fed升息放緩後，新興市場可望迎來資金回流。且新興企業受惠原物料上揚，積極降低債務槓桿，整體已降至2008年以來低點，體質趨趨健全，投資價值浮現，看好新興企業債中受惠大陸經濟重啟相關領域，例如大陸科技業、澳門及香港等。