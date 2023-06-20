境外美元混合型基金 績效靚

全球主要央行貨幣政策持續朝正常化邁進，流動性縮減不確定性降低，但卻也讓資金更易集中在特定族群，且呈現快速輪動。法人指出，多重資產策略挾雙優勢，掌握成長與創新收益的優勢，今年表現特別好。

以境外美元混合式基金為例，根據理柏統計，今年來前十強交出6.61％到逾1成不等表現，顯見採取主動式收益成長策略被視為更好參與市場方式。

安聯投信表示，過去幾個月股市回升主要是由科技股推動，Nasdaq表現明顯優於成份股較廣泛的S&P500指數，投資人開始寄望AI人工智慧長期發展，已將目光聚焦明年的成長機會，成為引領潮流下一個十年長期主題，有長期結構式成長利基支撐且有軟硬體、跨產業需求不斷交錯增溫所帶動。

以企業獲利來看，市場早已將焦點放在下半年和明年逐漸轉強的企業獲利，全球流動性縮減不確定性逐漸降低，科技業基本面上半年落底，且總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族群，布局方向上拉回就是買點，並著眼明年成長。

安聯投信指出，投資採取主動式多重資產策略，股票部分可著眼於未來性較佳，折價幅度較大的成長股，搭配可望受惠於發債量增溫，且可望跟漲抗跌的可轉債，及收益率具吸引力，違約風險低檔的非投資級債，可在成長股起風下，以分散策略，掌握成長的同時、也能降低漲勢過度集中的波動風險。

國泰投顧認為，現階段環境下「槓鈴策略」更能放大投資機會，主要在於股債都存在不同機會，風險性資產中，美股在人工智慧的樂觀預期下帶動科技類股走強。

歐股則是展現出驚人的韌性，第一季多數企業財報優於預期；日股同樣在當前財報季上漲，同時反映日本東京證券交易所從去年上半年重新劃分市場作法下，為日股帶來結構性轉變。防禦型資產的美國短天期國庫券殖利率具有5％左右水準，不僅扮演防禦型資產角色，目前收益幾乎來到2000年初以來水準，相對過往具吸引力。