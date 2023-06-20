低本益比+復甦前景 越南股市逢低卡位

短短半個月內，越南胡志明指數突破一系列重要阻力點位，上漲至1,122點，站上去年9月底以來最高價格，因利率趨向明顯下降，散戶持續重返市場，目前指數本益比約13倍，與過去均值的16倍相比，評價面具優勢，加上多方刺激政策出台，股市有望震盪走揚。

日盛越南機會基金研究團隊指出，即使聯準會（Fed）可能持續升息，越南央行預料仍然保持寬鬆，甚至今年還有再降息2碼（0.5個百分點）到4碼的機會，因此即便外資受Fed影響，大盤預計仍可望保持震盪走高的格局，近期已見散戶積極介入小型股，後續若外資賣壓縮減，大盤將可保持震盪走高的格局。產業方面可持續關注具優勢的證券、地產、消費及工業等類股。

標普全球市場情報日前指出，未來五年越南將成為亞洲增長最快的國家之一，主要有四大驅動因素，一是低工資成本、二是大量受過良好教育的勞動力、三是強勁的外國直接投資與國內基礎設施支出、四是供應鏈多元化的製造商生產從大陸轉移至越南。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年前四個月越南公共投資預算支出約131.2兆越南盾，較去年同期增長17.9％；下半年政府將加快公共投資支出以提振經濟，政府除透過降息以增加人們和企業獲得資本的機會，拉動經濟成長力，進而刺激股市表現，就長線而言，現在是留意未來具有復甦前景或被低估的族群合適時機。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，越南央行日前持續宣布降息2碼，為越南自3月中旬開始第三度降息，希望透過降息刺激經濟成長。先前公布第一季經濟成長率，由去年第四季5.9％顯著放緩至3.3％，但現階段其實無須太過擔心總經情況，主要因處於經濟高速發展階段，總經出現波動在所難免，成亞洲新的生產基地的題材未改變，長期成長性仍相當看好，投資前景仍可留意。

高浩偉強調，單一市場投資波動難免較大，建議可透過有將部分資金配置於越南市場的東協基金來介入，既把握投資機會，也能平衡波動風險。