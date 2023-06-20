這檔ETF抱20年 賺逾550％

國內首檔ETF-元大台灣50(0050)25日將成立滿20週年，元大投信於20日舉辦二十週年慶祝酒會。元大投信董事長劉宗聖指出，0050無論在成立時間、規模、市場代表性等方面，均為國內最具指標意義的ETF，20年來穩定參與台股上市企業市值成長，成立以來穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人，創造超過550％累積報酬。

劉宗聖指出，0050規模已突破新台幣3,000億，為境內基金規模第一，彰顯台股長線投資價值，更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展，至今國內ETF規模已突破3兆元。

元大台灣50投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至131.25元（6月19日收盤），期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，元大台灣50讓投資人高效率參與台股長線成長。

元大投信指出，0050依循指數編製規則操作，透過簡單透明的選股邏輯，將台股投資普及化，是許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路，多年來反映台股成長、分享企業股利，一籃子股票的投資方式，解決選股不易的投資門檻，具參考性的長期表現，不僅引領國人認同台股優勢價值，也逐漸改變頻繁進出的價差操作，塑造全新的台股投資生態。

元大投信指出，綜觀0050成立以來，期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經歷過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，0050憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價28.53元，於次年快速反彈73.9％，反映台股企業優異的營運韌性。

截至2023年5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8％，換算年化報酬率約為9.8％，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。

據證交所5月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續32個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且證交所5月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼，到中華電、台達電全數都是0050成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。

元大投信指出，0050問世20年，也為台股改寫全新天際線與地貌，2014年元大台灣50正2(00631L)、元大台灣50反一(00632R)發行，在0050長線投資存股的基礎上，進一步延伸出不同的報酬型態。

00631L適度放大單日報酬波動，00632R則具短線避險功能，為台股ETF創造雙向交易策略；2019年0050連結基金成立，沒有證券戶的基金族，自此也能以一天一個淨值參與0050投資，並設計有不配息級別，提供股息自動再投入投資0050的新選擇。