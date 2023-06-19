政策加持 電動車基金前景俏

近期電動車市場正面消息頻傳，大陸先前祭出新能源車下鄉政策，並進充電樁與城市停車設施建設，鼓勵車企開發適合縣鄉使用車型，歐洲方面近期更有來自歐洲汽車製造商協會的統計數據指出，前四個月歐洲電動車銷量已超越同期柴油車，需求前景持續看好，在政策利多加持下銷量勝油車，也帶動電動車基金前景可期。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球電動車銷量持續增加，根據國際能源總署（IEA）統計，去年全球電動車的銷售量已突破1,000萬輛，較前一年增長逾5成，滲透率持續提升下，帶動電動車產業商機持續擴大。

且由於各國政策鼓勵，國際大廠相繼布局電動車領域，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳。整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注，產業革命已啟動，更是投資布局上不可忽略的板塊。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌指出，電動車各家車廠為搶占最大市占率，加強與其他電動車業者合作，充電聯盟即是一例，新聯盟也帶來銷售新商機，對消費者及車廠來說，是買賣雙贏的局面，有助於美國電動車市場加速成長，帶動傳統汽車股獲新題材加持，股價電力十足勁量向前，對電動車ETF來說，中長線股價更增添成長潛力。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，疫後換車潮起，再加上銷售去碳化車款是全球減少溫室氣體排放的一大重點，汽車電動化趨勢明確，相關供應鏈表現有看頭。