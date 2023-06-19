Fed升息尾聲 彈性布局多元債是王道

聯準會（Fed）6月暫停升息，投信法人分析，市場推測未來還有一次或二次升息，利率動向仍未定，以過去經驗來看，現階段債券投資，特別是存續期的調整，應該要保持彈性，升息末段利率政策分歧，重壓長天期債券未必是良策，建議多元債彈性布局才是王道 。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，雖說Fed表示今年內沒有降息，但時間尚早，市場仍反映出下半年存有降息可能，代表未來變動仍大，可能會影響債券動向，在存續期上應該保持彈性，建議不要單壓長天期債券。一般而言，如果在升息循環的尾聲，債券投資上會開始布局長天期債券，因為一旦開始降息，債券價格反彈，長天期債券便能掌握住價格上揚的機會。債券投資組合不單只是預測Fed動向而押寶單一存續期，以多元策略應對，才是符合時勢的作法。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，就非投資級債而言，預估今年違約率會有所上升但大幅攀升機率低，主要原因為目前市場上發債公司致力於降低債務比重，整體信用體質未大幅轉弱，且今年企業再融資的壓力也有限。

此外，目前非投資級債的收益率約為8％，整體收息價值提升。展望後市，評估今年市場波動仍將持續，對固定收益投資最好防守策略就是縮短存續期，以減少利率風險，同時降低持債期間的不確定性。