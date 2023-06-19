政策撐腰 陸股基金後市有底氣

疫情後大陸復甦不如預期，陸股基金績效隨勢浮沈，人行日前意外降息，顯示經濟實際情況真的不如年初市場預期樂觀。法人表示，即使陸股今年表現不佳，但下檔空間仍有限，未來行情回升需要有更多利多激勵，目前仍不看淡陸股。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥指出，大陸5月官方製造業採購經理人（PMI）降為48.8，顯示經濟持續疲弱，但人行降息的政策來看，政策面上有意振興經濟，加上股市處於低位，下行空間不大，政策利多仍有利於支撐下半年反彈走勢。

林永祥認為，近年來中美關係競爭激烈，今年初更有間諜氣球事件，使得關係更加緊張，美國官員訪中計畫持續延後，如今國務卿布林肯18日訪陸，是近年來訪中官員當中，最高層級的美國官員，若因此和緩中美關係，有望提振市場信心。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政認為，大陸近期降低消費並積極謀求就業趨勢明顯升溫，政策上全力刺激勞動力市場供給增加，預期整體大陸國企業獲利第一季為全年底部，下半年可望持續上揚。

短期A股指數處於區間震盪下緣，但預估今年行情呈現震盪上行趨勢不變，類股布局建議關注消費或目前估值較低的央企藍籌股，搭配科技、媒體、娛樂及電信（TMT）及AI受惠概念題材。