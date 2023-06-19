收益率點火 非投資債有甜頭

今年以來市場氣氛轉佳，資金開始重新回流到固定收益市場，帶動新興市場和非投資級企業的發債復甦，預估市場環境漸趨穩定下，整體債市的收益率仍相對較政府公債高，有望吸引資金持續流入。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，市場預期聯準會（Fed）升息近尾聲，將有利債市反彈，尤其受惠成長動能相對佳、貨幣政策相對寬鬆的新興非投資等級債。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，科技產業受益於人工智能議題，股價及企業營運表現在第三季趨勢向上，企業現金流擴增及資本市場籌資的能力提升，使企業不用在高利率的環境之下進行債券市場籌資，違約率相對低於其他產業。

今年以來受惠升息尾聲及科技產業表現優於預期，科技非投資等級債券漲幅領先其他信用債券，美國科技非投資級債指數上漲，表現優於全球非投資級債指數及美國非投資級債指數，加上3月開始股債價格走勢轉為負相關，債券重回資金避險的工具，科技非投資等級債券後市表現可期。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵認為，市場風險情緒明顯好轉，通膨變化和就業市場情況，後續仍將左右貨幣政策走向，新興市場和非投資級企業漸趨穩定，加上整體債市收益率仍相對較政府公債為高，有望吸引資金持續流入。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦強調，雖然經濟可能降溫，利差水準與違約率有放寬或上行的風險，成為最大隱憂，但升息終點已近，與具吸引力的殖利率水準，預估將足以抵消利差與違約率的風險，帶來一定程度的投資機會，可趁機把握買點。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈建議，未來總體環境變動仍大，可能影響債券動向，債市布局存續期應保持彈性，不要單壓長天期債。