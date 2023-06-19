債市迎錢潮 非投資級債強吸金

聯準會暫停升息但暗示升息周期仍未結束，美國公債殖利率整周走勢呈區間震盪，債市近一周多走揚。根據美銀統計，過去一周主要債市多迎來資金淨流入，其中非投資級債淨流入27.4億美元，吸金動能最強。

安聯投信表示，聯準會暫停降息，並表示利率保持穩定，可對更多訊息和貨幣政策進行評估，後續也將依據市場形勢保持彈性，目前實質利率已推升至正值，且強勁的就業市場與高於目標的通膨，利率將維持高檔一段時間。歐洲則因高通膨迫使歐洲央行將持續升息，但能源價格回落使通膨壓力舒緩，緊縮政策可能在下半年放緩。日本央行預期維持既有寬鬆政策。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，主要央行升息近尾聲，但不確定性仍大、債市波動仍在，主要國家實質利率陸續回到正值，升息空間有限，利率風險低於去年，債券收益率拉高後，投資吸引力增加，可視市場信心與評價，動態增加持債水位。

中信美國公債20年ETF基金經理人張瓈尹認為，聯準會最新公布的經濟預估摘要（SEP）顯示，官員預測今年底前再升息2碼，較市場預期鷹派，就業市場穩健且核心通膨具僵固性下跌緩慢，預料未來升息將偏步步為營的謹慎心態，每次會議前會依最新經濟數據決定利率方向。市場認為降息可能延到明年第一季，預期長天期美債利率將處於高檔震盪格局，建議升息接近尾聲，及美債交易量上升之際，可分批布局美債ETF。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，美國勞動市場依然緊俏、通膨也還在聯準會目標之上，預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間，與市場預期的很快轉向降息看法存有差異。考量殖利率可能會有些攀揚，看好短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段的表現。