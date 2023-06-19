AI應用遍地開花 帶旺半導體

過去半年AI成為全球最火紅話題與投資主題，生成式AI的運用有可能在不久的將來影響各產業，AI通用技術商機年代即將到來。投信法人指出，AI應用愈來愈普及，推升整體需求、營收上揚、資本支出成長，成為AI主題投資的有力支撐。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，ChatGPT火紅及生成式AI掀起熱潮，各種算力龐大需求及AI新應用將成為下一波景氣增長點。生成式AI是繼網路、iPhone智慧手機、FANG平台後最大的科技革新，目前正值初始爆發的高速成長時期，智能車亦準備進入穩步爬升的第二次成長階段，相關產業鏈可望促使製造業回春。智能車概念股中有部分軟體、網路平台、與半導體個股能搭載到生成式人工智慧趨勢，具中長期護城河優勢。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，AI概念股價動能強，但產業營收仍見衰退趨勢，去年下半年開始的裁員、成本控制等措施，已帶來獲利改善的實質貢獻，科技企業在全球升息與通膨環境中面臨壓力，AI企業也見營收下滑壓力。在新應用發展趨勢，與企業重視體質調整等策略下，AI企業的獲利反倒出現上揚趨勢。

從去年底至今，科技股在各月表現呈現一個月漲、一個月休的現象，AI導入大型企業的未來技術發展與應用，也帶動科技股強勁攻勢，AI大型股在這波漲勢先攻，後續相關概念中小型股也有機會接棒續攻，在基金的配置中，將會順勢拉升中小型股配置比重。

李坤憲建議，AI發展是5年～10年的升級大轉型，參與趨勢型標的，為降低景氣循環的影響，不妨採取定期定額、長線投資策略，以掌握AI長線發展紅利。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，部分科技股受惠AI財報表現較佳、股價上漲有基本面支撐，多數基本面仍呈現疲弱態勢，但AI的確具備長期產業趨勢，即便這波走勢出現修正，仍屬健康回檔。產業基本面還是有明顯分化情況，建議選股不選市，挑選具有基本面支撐的長期趨勢類股，具AI題材的科技股看好，但非所有產業都好，需留意大盤漲多修正風險。