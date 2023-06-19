新興亞股強強滾 台股、印股大吸金

聯準會宣布暫停升息，激勵全球股市走揚，也帶動投資人風險情緒高漲，新興亞股整體上漲2.9％，個別國家中以台股表現最為亮眼、漲2.4％，印度也上漲1.2％，對應於資金流入，台股上周吸金21.2億元，其次為印度8.2億元。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，亞洲經濟相對好轉，訂單回升速度領先全球，台灣資通出口連兩月正年增長，基本面復甦可期。觀察半導體庫存自第一季起先後落底，預計下半年可進入銷貨熱絡期，展開另一波成長，且2030年產業規模將達1兆美元。統計股價將領先產業營運低點3個月至6個月，股價已在第一季落底。

今年台灣半導體產業技術領先、成長更勝全球，且在未來三年將持續保有優勢，有鑑於科技產業庫存去化已接近尾聲，建議投資人應著眼「下半年優於上半年好、明年又比今年好」，現在正是為中長線投資建立部位的好機會。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度受惠景氣維持強勁、央行暫停升息，加上先前Adani集團事件利空消退，市場投資信心恢復，近期股市獲外資回補。

隨著利空消退，總經和企業基本面保持強勁，最新公布的5月製造業PMI來到2020年10月以來最高，更已連續23個月擴張，企業獲利在今、明兩年料仍維持16％～18％，穩健向好吸引外資回補，有利於支持股市表現延續。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋說明，越南因通膨受控，央行再度降息，隨後幾日指數緩步墊高，交易量逐步放大，市場信心逐步回穩，加上市場上指標性建案已見復工，投資氣氛樂觀。且政府自第二季以來不斷續地推出包含降息、新法頒布等救市政策，加上近期市場多頭氣氛轉強，不動產擔憂逐步消化，預料下半年經濟狀況及實質需求皆將有所起色，建議利用定期定額或分批進場布局績優越南基金，將更易掌握越股恢復有基之彈。