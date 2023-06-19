30萬買006208哪種布局勝率高？ 網1面倒

小資族想要累積財富，若不想整天跟著個股提心吊膽，又想共享台股上漲的喜悅，買大盤型ETF是相對穩健的選擇。有網友表示，手上目前有30萬，但他不知道要一次All-in進富邦台50（006208），之後定期定存，還是30萬分批買進，之後再定期定存。面對原Po疑問，網友一面倒建議All-in，還提醒原Po，再慢點就真的要變分批買進了，而網友看法也曝光了。

有網友在Dcard以「006208要顧慮買進時間嗎？」為題向網友請益。原Po描述了自己的情況，「從4月開始主動選股，一直到目前6月，雖然都還是賺錢狀態，但最後還是發現打不贏大盤，打算把持股出清加入大盤」；但原Po也坦言，「台股現在來到萬七，台股的歷史高點是在去年的18500，難免會有點顧慮跟擔心」。

原Po想問，「目前有30萬，跟之後打算一個月定期定額10,000元，買進006208，這樣是建議1.現在就先全買進006208，之後繼續定期定額2.30萬分批買進，之後繼續定期定額」；他透露，「很猶豫，要把資金一筆現在全進場，還是就分批進場，因為還是小資組，好不容易存到一點錢，之後能定期定額的金額比較小」。

面對原Po的兩難，網友一面倒建議，「單筆勝率高，留在市場承擔風險，賺取市場報酬」、「看你可以承受的風險程度，All in勝率是比較高，但如果沒辦法接受短期的帳面帳損那就分批，006208大盤ETF，不擇時不擇價」、「單筆投入勝率高，但如果沒辦法遵守紀律 大跌就嚇得砍掉部位的人，還是分批進場比較好」。

不過，也有網友提供完整的建議，網友表示，「只要不是比過去的歷史高出太多，都是單筆投入勝過分批進場，另外高低點不是看那什麼萬八萬七，而是要把配息加進去，目前已經離過去歷史最高點只差2～4%了，因為比歷史最高點低，所以單筆投入勝率高，你要是再繼續觀望，等股價突破上去，就變成分批進場勝率高」、「長期投資什麼時候都還行，但你在這萬七全下，勝率已經偏低，至少無法大賺，你看卡在18500的，等了一年還在賠錢，別人都大賺了，建議稍微等3.4個月」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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