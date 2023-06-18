高科技基金 搶賺AI財

受惠AI議題發酵，台股近一個月大漲10％，國內股票主動型基金平均漲幅高達14.09％，其中又以價值型、科技類型的台股基金漲勢更加凌厲，投信建議，台廠擁完整供應鏈，布局高科技基金追逐AI風潮。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，AI成中長期趨勢已是市場共識，台廠則在AI伺服器、ASIC（特殊應用晶片）、散熱、電源供應器及PCB板等族群中扮演關鍵角色，均有望在AI商機中受惠。其中深度學習需極高算力晶片的輔助，ASIC產業的價與量也將從中受惠成長，市場預估深度學習晶片市場規模，2025年將達720億美元，市佔率也將逐年提升，預估2025年將從現在的10％擴大至23％。

劉家宏指出，隨AI算力持續增加，散熱需求也將大增，過去散熱產業以導熱管、VC及風扇為主，未來將切入液冷式及浸沒式散熱，同時也帶動市場規模成長，而台廠風扇、散熱模組等供應量也有望提升。網際網路、智慧型手機浪潮後，AI有望成為下個十年的科技主旋律，台廠扮演關鍵供應鏈角色，將為經濟帶來更多潛在動能，並推升台股，建議逢低拉回買進以科技為題的台股基金，掌握中長線商機。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼認為，台股這波多頭由科技股領軍，最關鍵的題材正是橫空出世的AI相關供應鏈與半導體，AI與伺服器平台轉換是今年台股投資最大亮點，相關供應鏈包括PCB、散熱、組裝廠、IP等，皆已看到接單與出貨狀況，且雲端服務供應商（CSP）的資本性支出，論述皆以AI為關鍵主軸，可預期這波AI帶動的產業變革將為長線成長題材。

柯鴻旼強調，AI Server趨勢成中長線保護，目前台股多頭行情走勢，趨勢族群為主要投資重點，建議擴大具趨勢族群比重，包括電子標籤、電動車、高速運算、高速傳輸、AI伺服器新平台轉換等，調節景氣循環與大陸復甦概念股。