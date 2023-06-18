六檔台股ETF 金融股比重逾2成

台股ETF中著墨金融股並不多，只有六檔台股ETF持有金融股比重超過2成，由於金融股去年獲利普遍衰退，含金量第二名的永豐優息存股ETF調整成份股時，率先剔除掉二檔金控股的開發金及新光金，並於19日生效，另元大台灣高股息ETF日前調整成份股則是新增兆豐金。

永豐投信表示，因為永豐優息存股ETF挑選成份股有一個條件，即連續三年均獲利且配發現金股利者，開發金及新光金今年無息可配，因此被剔除。永豐優息存股ETF於5月31日前十大持股中有六檔金融股分別是元大金5.36％、富邦金4.95％、國泰金4.57％、開發金4.17％、台新金4.14％及永豐金3.95％。剔除開發金及新光金後，持有金融股比重從5月底的54％降為36％。

含金量最高是元大MSCI金融ETF，該ETF所有成份股以排列在市值前85％個股為主，只要市值大的金融股都可以入列。前十大持股為富邦金、中信金、國泰金、兆豐金、玉山金、中租-KY、第一金、合庫金及元大金。

規模達2,200億的元大台灣高股息ETF，雖然主要持股以電子股為主，但成份股中仍有少數金融股，原本已被列入有中信金、元大金、永豐金，日前調整成份股時，兆豐金是第四檔被列入。

國泰股利精選30成份股中金融保險比重占31％，每年9月調整一次成份股，兆豐金、玉山金、第一金、元大金、合庫金、華南金、新光金、台企銀及台中銀等都是目前成份股。FH富時高息低波ETF金融股持股比重27％，前10大持股金融股占4檔為富邦金、中信金、國泰金及元大金。

另一檔含金量逾2成的國泰永續高股息ETF，規模達2,100億元，每年5月及11月調整成份股，前十大成份股雖無金融股，但金融股持股比重卻占25％左右，目前成份股國泰金、開發金、元大金、中信金、富邦金、永豐金、兆豐金、上海商銀及第一金等，尤其因規模夠大，調整成份股更是市場關注焦點。