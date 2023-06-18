高息、科技ETF 法人青睞

在高股息、科技ETF熱潮中，三大法人也參與其中，近月大加碼高息、科技股票型ETF，並減碼債券型ETF。根據統計資料顯示，近月三大法人買超前十大ETF幾乎都是高息、科技股票型ETF，漲幅均逾1成，買超前三名分別是國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881）及元大高股息（0056）等三檔股票ETF。

今年台股高股息ETF紛紛交出不錯的配息率，除了引起散戶湧進，法人也趁機進行操作。但是短線上專家提醒有過熱的跡象，法人開始布局反向ETF基金進行避險，預期短線台股ETF可能會受到法人操作影響而有較大的波動，確實應留意追高的風險，對中長期散戶投資人來說，法人建議，持續透過ETF來參與台股後續行情，積極型可以趁拉回加碼布局。

寶錸投顧總經理鄭琮寰表示，投信雖有買超國泰永續高股息ETF的同時，卻也減碼另兩檔高股息ETF基金，且部分法人並未積極參與除息，可見本波台股ETF基金漲多下，法人開始進行調節。除高息ETF及科技ETF追高風險應留意外，從近月三大法人進出ETF動向中，法人近月明顯賣超債券ETF，但在近月賣超前10名ETF中，也出現土洋對作的情況，也就是自營商大賣超的同時，外資卻對期街口S&P布蘭特油正2、元大台灣50反1及元大滬深300正2等三檔標的買超，呈現對油價、陸股看多，對台股漲多作避險的操作。

投信法人指出，ETF交易自營商常扮演造市的功能，因此自營商買超或賣超是為創造交易量，其買超或賣超較不能代表看多或看空，反倒是可以多關注外資動向。就各項技術分析作研判，市場已逐漸進入相對高檔，假設未來幾天內這一波反彈走勢預期結束的話，尤其台灣50反1近月跌幅已逾11％，外資布局元大台灣50反1即是在作避險或透露出台股過熱，值得再觀察。

另外資近月也悄悄布局滬深300正2ETF，由於陸股今年沒有太大表現，從外資買超陸股ETF，或可以解讀已有外資開始逢低布局陸股。