AI商機引爆 台灣半導體ETF搭順風車

ChatGPT橫空出世，為AI運算帶來核彈級商機，除NVIDIA最新獲利令分析師驚豔外，以一顆AI晶片稱霸世界，也照亮台灣半導體供應鏈無限成長商機。投信法人建議，賺AI財不必捨近求遠，可趁第二季、第三季半導體庫存落底，布局台灣半導體ETF。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示，今年起由人工智慧及高速運算帶來的新浪潮，將助漲全球半導體產業明年起恢復成長，全球AI晶片之王的NVIDIA受惠ChatGPT帶動AI新一輪應用風潮。受惠於AI大型語言模型方興未艾，在未來不同多元AI模組需求帶動下，全球半導體產業將迎來兩大結構性趨勢，即高速運算和人工智慧，來自AI伺服器、AI晶片設計等，相關AI基礎設施，都需仰賴台灣半導體供應鏈支援。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，儘管半導體仍處在景氣調整期，下半年庫存有望回復至健康水位，需求漸進式復甦可期，加上半導體是現代科技發展的基石，無論是手機、電腦，又或是當紅的AI、電動車、5G等，半導體都在其中扮演核心元件角色，後續表現值得期待。台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供投資者在布局台灣半導體產業外，還能同時兼顧存股收益的需求，達到息利雙收投資目標。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊認為，隨電動車產業走勢向上，台灣半導體市場具有優於全球市場的先進製程與特殊製程，相對適合提供全球車用電子產品需求，這也是有利台灣晶圓代工廠產能擴增的因素，有助推升企業獲利的增長空間。

台新2000高科技基金經理人沈建宏強調，受惠ChatGPT所帶動的AI創新科技風潮，台灣為半導體製造業重鎮，受惠族群包含晶圓代工、半導體製造、部分IC設計公司。