Q3投資布局 聚焦3A策略

近期美股漲勢凌厲，標普500指數進一步邁入多頭市場，且連續四周收高。法人指出，放眼第三季，在市場排除重度衰退擔憂後，未知漸成已知，進場布局時猶未晚，建議投資人掌握「3A」策略。

安聯投信表示，排除重度衰退後，基本面改善及經濟增長放緩使得利率收益率下滑，過去歷經評價面修正的成長股，將可望有所表現。預期緊縮週期已近尾聲，意味聯準會將減少抑制成長和通膨措施。第三季投資可把握「3A」策略。一是資產配置Asset allocation，考量景氣降溫及衰退預期持續反應，但就業市場韌性提供消費支撐，企業動能也優於預期，藉由成長股、折價的非投資等級債宇攻守兼備的可轉債組合，掌握基本面預期觸底獲利機會。

二是多元收益All-weather income，隨升息近尾聲，但降息時點不確定性仍高，短天期債券以較低波動提供具吸引力的收益，長天期債券有資本利得空間，以複合債券在收益及資本利得間取得平衡。三是人工智慧Artificial intelligence，著眼於AI人工智慧的快速進展，企業日益意識到人工智慧對於企業競爭力及發展新商業模式的重要性，相關投資將快速成長，AI及台股等板塊將直接受惠。

安聯投信指出，全球流動性縮減的不確定性逐漸降低、科技業基本面上半年落底，國際資金回流台股等背景下，總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族群，如AI、車用電子、雲端伺服器及高速運算等長期成長趨勢。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪認為，第三季科技股選股重點有二，即結構性成長機會產業，及新興技術存在巨大可觸及市場的產業。其中AI機器人即是受惠的主要領域，因為數位化時代來臨，各大企業為達到足以與對手競爭的作業效率，紛紛採納機器人科技或更大規模的自動化，帶動機器人產業的爆炸性成長。

加上後疫情時代，為了減少人類群聚感染，機器人更是發揮了重要的替代角色，尤其ChatGPT的推波助瀾，AI長線成長動能無虞。看好軟體或資訊服務、半導體相關互動式媒體服務、電動車等。