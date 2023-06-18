大選行情開跑 台股基金添利多

台積電領軍向上，指數破「萬七」（17,000點），投信法人認為，台股受惠總統大選行情逐漸升溫，績優台股基金績效有望跟漲，在風險、報酬考量下，布局台股基金中長期更穩操勝券。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，個股變化很大，審慎選股仍有機會創造超額報酬，但產業基本面未完全復甦下，若想掌握台股選舉年行情，與其挑選個股，不如選擇績優台股基金。近期台股表現亮眼，技術線型有利多方表態，除技術面外、基本面方面，台股隨庫存調整進入尾聲、景氣有望築底復甦，預估企業獲利表現如倒吃甘蔗、逐季轉好，加上年底進入傳統旺季後，全年獲利表現有機會出現Nike型走勢。

吳文同建議，就整體產業供需來看，預估下半年台股基本面有機會落底，股價有望提前反應，明年起又將重啟下一波景氣擴張格局，投資人選股主軸，可挑選產業前景樂觀、公司營收、毛利率持續向上，及有新產品題材加持的潛力股，有望成為接下來台股投資亮點。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，雖然短期進入台股除息旺季，影響大盤指數動能，但各項重要活動陸續登場，再配合產業庫存逐漸恢復健康，以及下半年低基期紅利下，對台股後市仍持正面看法。選股看好生成式AI等新科技有機會帶動新一波經濟成長，加上下半年旺季庫存回補，台股企業下半年獲利YoY有望由負翻正，因此若盤勢有回檔仍會採取加碼買進策略。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，這波ChatGPT的熱潮預計將帶動更多層面AI的應用，強AI需要巨大運算力，這將帶動更多晶片需求。及數據資料中心的建置，對伺服器的升級需求也將是正面影響，將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機，建議長線布局AI概念股。