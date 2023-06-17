退休後月領4萬? 達人用這指標選ETF養老

高股息ETF近年來成為存股族最愛，尤其是季配息甚至月配息產品，可提供現金流，更是大受投資人歡迎。據富邦投信與中經院合作的「國人安心樂活享退調查」，台灣民眾靠自己存退休金的意識逐漸提升，不過，仰賴政府退休金的比例仍高於5成，且實際退休財務準備與預期有顯著落差。

調查也發現使用ETF進行投資理財的比重呈增加趨勢，且偏好股票型ETF，其中又以25~34歲的年輕族群，投資ETF比重成長幅度最大。

建立具抗跌性且能穩步增值的退休投資組合

專家表示，市場上ETF種類非常多，若要建立具抗跌性且又能穩步增值的退休投資組合，建議可以大盤ETF為核心部位，再加碼高股息ETF或主題性產業 ETF，做為衛星部位。

核心部位標的，可選擇股、債大盤型ETF，例如追蹤美國標普500指數、全球投資等級債指數，或追蹤台灣50指數像0050元大台灣50或006208富邦台50等。

衛星部位標的，可考慮高股息ETF如0056元大高股息、00878國泰永續高股息等；趨勢主題型ETF則可以留意00893國泰智能電動車、00881國泰台灣5G+等，參與相關產業趨勢的成長。

退休理財達人「樂活大叔施昇輝」表示，想要享受愜意的退休生活，除了規劃退休金，最好還要準備足夠的保險，以及擁有自己的房子；至於投資，一定要找到殖利率5%以上的產品，1千萬投入進去，每年有50萬、平均1個月4萬以上現金流，可負擔生活費，像0056、00878等高股息ETF，殖利率都超過5%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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