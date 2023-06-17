高歌離席 00713成分股砍緯創、英業達

元大台灣高息低波（00713）追蹤的「特選高股息低波動股價指數」昨（16）日公布成分股調整結果，共納入21檔，刪除21檔，其中，刪除上半年受惠AI大漲的緯創（3231）和英業達（2356），有PTT網友讚嘆，「存股息變飆股，高歌離席」；不少網友也認為00713太會選股，大讚00713才是「高股息之王」，不過網友也點名，另一檔熱門高息ETF，因為同買緯創，恐被割爛。

台灣指數公司公布00713追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2023第一次成分股定期審核結果，納入的21檔成分股分別是卜蜂（1215）、統一（1216）、聚陽（1477）、中碳（1723）、長榮鋼（2211）、汎德永業（2247）、彰銀（2801）、京城銀（2809）、遠東銀（2845）、兆豐金（2886）、欣興（3037）、智易（3596）、遠傳（4904）、中磊（5388）、瀚宇博（5469）、上海商銀（5876）、精誠（6214）、啟碁（6285）、復盛應用（6670）、南電（8046）、可寧衛（8422）。

刪除的21檔則有台塑（1301）、新纖（1409）、宏碁（2353）、英業達（2356）、華碩（2357）、微星（2377）、潤弘（2597）、裕民（2606）、富邦金（2881）、開發金（2883）、元大金（2885）、新光金（2888）、華立（3010）、緯創（3231）、臻鼎-KY（4958）、桂盟（5306）、台郡（6269）、台表科（6278）、GIS-KY（6456）、南茂（8150）、寶成（9904）。上述調整將於2023年 6 月 19 日（周一）起生效。

看到大漲的緯創、英業達等AI概念股被刪除，在PTT上有網友表示，「元大這隻713厲害了，存股息變飆股，高歌離席」；不少網友則附和，「以後大跌我要買713了，有夠穩」、「好猛，直接賺完就跑」、「這個選股好像有料」、「太強了，神操作」、「刪的好了，接下來跌也不會影響這檔」、「這隻真的低調強」、「這隻才是高股息之王」、「配息贏56，資本利得贏50，有夠強」、「改季配後出清896，全換713，目前+24%」。

與此同時，有網友點名00878也狂買緯創，恐被割韭菜，「下週713跟878打起來」、「878、713都有，打起來！」、「反觀878留著0股利的不知道要幹嘛」、「878承接緯創，713拋掉」、「直接割爛878欸」、「投信互砍，看誰洗碗」。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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