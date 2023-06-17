永豐調整2檔ETF成分股 增加中興電等10檔

永豐投信旗下兩檔台股ETF指數成分股將進行定期調整，依臺灣指數公司資料，永豐智能車供應鏈ETF（00901）追蹤之指數進行半年度成分股調整6檔成分股；永豐優息存股ETF（00907）則調整4檔成分股，本次調整自16日盤後生效。

永豐投信表示，00901追蹤之指數，此次調整新增中興電、華城、中華、大同、飛宏、啟碁等標的，並剔除和大、中鋼、建大、正崴、友達及台半等標的，指數成分股仍以台積電、鴻海為主要權值持股；00907追蹤之指數則替換新增4檔成分股分別是南亞、東元、大成鋼及長榮，並依最新股息殖利率進行成分股權重調整，金融股占比36％，傳產占比高達64％。

永豐智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示，00901追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成分股共精選50檔智能車供應鏈，除掌握電動車之台廠供應鏈如汽車零組件、車用電池、車用晶片及充電設備外，更涵蓋電動車AI智能化趨勢股，以最近火紅的ChatGPT之AI相關應用概念股權重高達58.7％，為市場上智能電動車、半導體相關ETF中ChatGPT概念股涵蓋率相對高之ETF。此次本次新增標的廣納智能車台廠供應鏈商機，參與產業再升級的機會。

永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳表示，00907追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，選取產業穩定適合存股特性的金融與傳產成分股，且連續3年均獲利且配發現金股利者，依照市值排序精選30檔股票，除了本次新增替換的個股外，也會按最新估算的年度股息殖利率，進行成分股權重調整，以掌握年度存股標的除權息行情，最新前10大成份股依序為：長榮、萬海、大成鋼、統一、中信金、寶成、豐泰、上海商銀等。

此外，張怡琳說，成分股必須有穩定的配息政策才會進行納入成分股中，此次年度審核首度納入長榮，該股已連續3年獲利配發股利，今年殖利率更高達44.59％；而今年金融業股利縮水成分年度調整後整體金融股比例降為36％，傳產比重提高至64％。

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