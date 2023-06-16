4檔ETF 最新成分股調整一次看

· 00901

台灣指數公司今（16）公布「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」2023年第一次成分股定期審核結果，成分股納入華城（1519）等6檔、刪除和大（1536）等6檔，預計自6月16日盤後生效。該指數為永豐智能車供應鏈（00901）ETF追蹤連動。

特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數成分股納入6檔：中興電、華城、中華、大同、飛宏、啟碁；成分股刪除6檔：和大、中鋼、建大、正崴、友達、台半等。

· 00904

台灣指數公司今（16）日公布「台灣全市場半導體精選30指數」2023年第二次成分股定期審核結果，成分股納入愛普*（6531）、刪除智原（3035）， 自16日盤後生效。該指數為新光臺灣半導體30（00904）ETF所追蹤的指數。

· 00907

台灣指數公司今（16）日公布「特選臺灣優選入息存股指數」2023年成分股定期審核結果，成分股納入南亞（1303）等4檔、刪除台泥（1101）等4檔，成分股變動自6月16日盤後生效。該檔指數為永豐優息存股（00907）ETF所追蹤的指數。

特選臺灣優選入息存股指數成分股此次納入4檔：南亞、1504東元、2027大成鋼、2603長榮；成分股刪除4檔：台泥、2207和泰車、2883開發金、2888新光金等。

·00713

臺灣指數公司今（16）日公布「特選高股息低波動股價指數」2023年第1次成分股定期審核結果，成分股新增欣興（3037）等21檔、刪除台塑（1301）等，成分股調整自6月16日盤後生效。該指數為元大台灣高息低波（00713）ETF所追蹤的指數。

特選高股息低波動股價指數此次成分股納入21檔：卜蜂、統一、聚陽、中碳、長榮鋼、汎德永業、彰銀、京城銀、遠東銀、兆豐金、欣興、智易、遠傳、中磊、瀚宇博、上海商銀、精誠、啟碁、復盛應用、南電、可寧衛等。

成分股刪除21檔：台塑、新纖、宏碁、英業達、華碩、微星、潤弘、裕民、富邦金、開發金、元大金、新光金、華立、緯創、臻鼎-KY、桂盟、台郡、台表科、GIS-KY、南茂、寶成等。

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