股利只佔4％ 00919陷龐式疑雲？網曝關鍵

季配高股息ETF黑馬群益台灣精選高息（00919）今（16）日為除息交易日，此前群益投信宣布，該檔首次配息每檔0.54元，若1年發4次，年化殖利率約11%，為00919提振不少買氣，不過有網友分享其預估股息佔比資訊發現，00919股利所得只佔4%，他推測剩下的比例就是收益平準金。這讓不少網友質疑，96%收益平準金根本是龐氏騙局，還有人將其戲稱為「韭一韭」。

有網友在PTT上分享了「00919群益台灣精選高息6月收益分配」，文中提到，「預估股息占比資訊：股利所得占比：4.00%、利息所得占比：0.00%」，原Po補充推測，「剩下的比例可能為收益平準金，實際比例依收益分配通知書記載為準」。

不少質疑收益平準金制度的網友回覆，「韭一韭太猛了吧」、「平準金玩到年化11%，真厲害」、「好希望看到那一天大家都贖回沒有後人來補平準金」、「96%平準金，這樣不會出問題嗎？」、「找全台灣股民玩老鼠會，要賺大家賺，要死一起死」、「96%…標榜高配息，然後平準金佔96」、「這根本是龐氏騙局了吧96%？」；甚至，還有人擔憂，「台股高息etf會有泡沫嗎，求解」。

不過，也有大批網友為00919平反，「878被笑多久了，還不是越來越高」、「重點就會填息就好，就這樣」、「看到平準金，一堆人就以為是龐式後金補前金」、「平準金就退錢給你而已，是要出甚麼事啦」、「推文一堆不懂平準金運作的」。

回覆中，有網友不厭其煩的向其他人解釋收益平準金的功能，該網友表示，「平準金就是公平對待上市第一天就申購的，跟昨天才申購的人的設計」、「平準金要說是鼓勵早點上車，不如說是避免老股被佔便宜」。

（旺得富理財網 李澍）

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