能源轉型商機爆發 催熱基建類股

儘管5月因能源價格下跌，使得能源基建相關類股表現震盪。但投信法人表示，自從全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯宣布擴大減產後，加上每年5月底到9月中為傳統夏季用油旺季，除將有機會為油價帶來支撐外，能源轉型商機題材亦為基建類股蓄積反彈力道。

匯豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，在全球經濟持續放緩下，能源需求回落，導致市場下調相關產業。但OPEC和俄羅斯持續調降庫存、歐洲下半年加快補庫存，整體供需仍有缺口，因此在今年持續逢低加碼能源基建產業。選股上相對看好擁有長期合約制及穩定現金流的企業。這些企業普遍具有強勁的資產負債表，採用股息增長及股票回購的模式，因而能給予投資人較高的收益率機會。

匯豐投信認為，能源基建除擁有明確利多的投資主題外，加上具備結合收益與增長的機會，或可作為投資人長期資產配置的核心標的之一。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰分析，依永豐投信投資研究團隊編製之「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，6月最新數值為38分，較前月走低19分，其中儘管技術線型轉弱，但仍站穩年線之上，研判多方格局尚未被破壞。

目前基建產業投資溫度跌破40分，但產業獲利預估卻奪下滿分佳績，據過往數據回測，當基建投資溫度較前月走低，但獲利預估項目滿分時，MSCI全球基礎建設指數在1個月至12個月後平均皆呈漲勢，且時間拉長，漲幅更是突出，這也意味著現在的基建類股，在穩健的基本面優勢下，有機會醞釀中長線有基之彈的大行情。

陳世杰強調，目前基建投資溫度來到40分的關鍵水位，不僅代表逢低布局訊號浮現，在獲利分項滿分的利多支持，以及公債殖利率有望下滑等消息激勵下，基礎建設股價止穩反彈應屬指日可待，惟總體經濟仍有不確定性，建議投資人適度分批布局，分散市場震盪風險。