AI造浪 電動車高速成長

美國S&P 500指數盈餘在連五季負成長後，預估今年下半年將重回正增長，景氣呈現微復甦態勢，至明年第一季則可望達15％正成長，帶領景氣進入擴張期，風險情緒可望持續提振，有助美科技股續航力提升，尤其AI所創造的浪潮下，電動車領域步入高速成長，後市投資潛力可期。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據券商電動車供應鏈報告，今年4月至5月電動車需求有所恢復，大部分供應鏈對於第二季的需求復甦非常積極，第三季競爭格局和價格戰仍然激烈，觀察成本端，今年一大利好便是鋰礦價格大幅下跌逾3成，這將成為電動車企成本改善的關鍵點。就中長線角度而言，電動車行業到2025年以前可望受惠IRA法案、CRMA法案維持強勁的成長表現，仍看好相關供應鏈表現。

日盛團隊表示，受惠生成式AI應用，智能車產業鏈中包含軟體、網路平台、與半導體等將具有長期護城河優勢，智能車準備進入穩步爬升的第二次成長階段，相關產業鏈可望促使製造業回春。而在「淨零」浪潮下，全球正掀起一股綠色時尚運動。電動車及電池儲能成為各國拚減碳的關鍵發展目標。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業。

近年來各國政府加強對新能源汽車的政策支持，各大車企也大幅增加研發投入，新能源汽車產業蓬勃發展，去年可以說是電動車有史以來發展最好的一年，全球全電動車銷售量約780萬台，較前年激增68％，占全球新車銷售比重10％。

蘇聖峰強調，今年電動車銷售延續高成長，大陸乘聯會日前發布5月大陸乘用車市場分析報告指出，5月乘用車市場零售達到174.2萬輛，年增28.6％，其中，5月新能源車市場零售58萬輛，年增60.9％，今年以來新能源車累計零售242.1萬輛，年增41.1％。電動車成長趨勢相較其他產業明確。