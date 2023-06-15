升息暫緩 美地產ETF可布局

歷經去年聯準會的激進升息，在高利率環境之下，也進一步壓抑房市表現，REITs走勢也受影響。投信法人表示，隨聯準會這波升息循環將進入尾聲，根據過往升息經驗，在停止升息後地產都有不錯表現，且美國房市低庫存，泡沫化機率小，第一季REITs財報表現不俗，又具有穩定收益的性質，仍有吸引資金配置，建議不妨伺機透過美國地產相關ETF來介入布局。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵分析，美國房市4月成屋銷售下降3.4％，主因就業增長、庫存有限和抵押貸款利率波動等因素導致了住房需求的波動，但房屋成屋庫存月數2.9個月也遠低於NAR認定的供需平衡4至6個月，顯示成屋市場出現供給不足的現象，成屋庫存不足除了支撐成屋房價外，也使得買家逐漸由成屋市場轉往新屋市場，修正相對過剩的新屋庫存。

隨通膨趨緩，聯準會這波升息循環可望邁入尾聲，美國房市料不會再出現去年大幅修正的態勢，且根據前次升息循環經驗來看，停止升息後的3個月、6個月、1年與3年，道瓊美國地產指數都有雙位數的漲幅，分別近10.73％、19.72％、24.43％以及57.32％，表現亮眼。

李鈺涵指出，目前美國房地產折價幅度約為10至15％，表示其價格仍有上漲空間，評價仍屬於較低水位，投資價值浮現，從次產業來看，特別像是數據中心、通信基礎設施類型的REITs、工業型REITs等市場需求不減。

如數據中心是支持雲端數位工具的基礎設施，範圍涵蓋影音串流、線上遊戲、遠距辦公、資料儲存、5G網路與物聯網系統等，都是剛性需求，長期趨勢下會產生越來越多數據，因此，需要更多數據中心容量，可取代性低，收取租金更加穩定，獲利具成長性，投資前景仍值得期待，建議投資人不妨透過美國地產ETF來介入布局，一舉掌握美國不同REITs次產業的投資契機。

大華銀投信看好新加坡REITs強調，美國聯準會在收緊貨幣政策已經走了很長一段路，通膨回到2％目標過程雖然慢，但通膨數據是在正確下降路徑上，就業市場也有降溫跡象，升息應已來到強弩之末，目前仍是新加坡REITs的不錯投資時機。