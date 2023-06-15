美企有韌性 美國市值型ETF報酬優

聯準會（Fed）如預期暫停升息，美股歷經去年修正後，近期行情出現突破，標普500指數今年以來漲幅已逾1成，及歐股、日股領先創新高，就等美股追趕漲勢。法人表示，今年以來雖然一直瀰漫景氣下行氛圍，但股市卻相對強勁，主要是預期中的衰退遲遲沒有出現，且美國無論是企業表現還是經濟數據多優於市場預期，展現相當的韌性，有利美股基金逢低布局。

永豐美國500大ETF基金經理人周彥名指出，美國經濟有一定的韌性，帶動美股強勁走勢，當各產業開始復甦，建議以市值型的ETF來布局美股，參與下一波美股成長機會。歷史經驗顯示，每當市場出現股災時，逢低布局美股仍是正確的投資策略，透過買進美國市值型ETF即能獲取相當不錯的報酬。

對比市場上熟悉度較高的S&P500指數，STOXX美國500股票指數純粹以市值挑選美國前500大公司，S&P500則是透過委員會定期開會討論選出與調整，因此STOXX美國500股票指數，更能立即彰顯美國前500大市值。

觀察全球股市基本面，安聯投信認為，成熟市場EPS近期多有上修，同時新興市場則是有所下修，從利潤率來看可發現，美股標普500第一季的淨利潤率，與2018年和2019年的平均水平持平，逐漸接近疫情前水準，最糟糕的利潤率逆風已經過去；獲利部分，過去一個月以來，美股各產業第一季獲利上修家數也持續增加，不過全年獲利多不變。

展望後市，安聯投信強調，在區域上看好第一季表現較佳及基本面較穩健的成熟市場，產業偏好具穩定現金流者，企業規模上則為大型股。可採相對配置策略，一方面藉安全性較高的資產抵禦經濟衰退率，另一方面聚焦高品質大型股與成熟市場，提高抗風險能力。