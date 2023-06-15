美元短多長空 新興債有甜頭

美國通膨減緩，聯準會6月也如預期不升息，法人表示，新興國家通膨下滑時，相關債市可望明顯反彈，尤其是受惠大陸、日本經濟成長率較高的國家債券相對看好。

富蘭克林證券投顧指出，美元因為具備相對高的利率、避險工具與流動性強等優勢，短期可能維持強勢，不過歷史經驗顯示，美國債務協商解決之後，因為財政將轉為緊俏，恐不利美元中長期的表現。因此相對看好美元短多長空下的精選新興國家債市機會，尤其是可受惠於大陸和日本解封帶動的需求提振，以及擁有大量經常帳盈餘、低財政赤字低債務規模及預期較強勁的經濟成長率的國家債券。

新興國家資產已反應高通膨，當通膨下滑時，債市可望明顯反彈，不過也需留意一些脆弱經濟體仍受創於其高通膨壓力，宜精選債種。

PGIM保德信新興市場企業債券基金經理人黃相慈認為，隨總體通膨率下降、信貸條件收緊及美國聯準會升息接近尾聲，新興市場的緊縮周期也將接近尾聲，預期部分經濟體將於近期利率會議上進行最後一次升息。

根據統計，去年新興市場企業整體債務總額僅略微上升，總槓桿率為2.2倍，低於疫情前水準，若只看新興市場投資等級企業債淨槓桿僅有1倍，遠低於美國的2.5倍、歐洲的3.3倍水準；若是新興市場非投資等級企業債淨槓桿倍數，則是約1.8倍，仍低於美國的3.5倍、歐洲4.5倍。

長期而言，黃相慈強調，新興市場企業違約率與美國非投資等級債違約率差不多，亞債的違約率又相較於其他市場來得低，非投資等級新興市場類主權債，只有在經濟表現較差的時候才會出現較高違約率，如去年95％以上的企業違約，源自於俄、烏、大陸房地產，今年來若扣除以上三大區域債券，新興市場債違約率將低於長期平均。

針對不同的亞債，近期相對看好高評等的新興亞洲投資級債，美元走強對包括亞債在內的新興市場債，則須持續留意美元動向而定。