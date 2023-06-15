股債平衡 攻守兼備創雙贏

聯準會（Fed）如市場預期6月暫停升息一次，7月可能再升息，預估殖利率將持續受貨幣政策干擾因素，短期出現區間波動機率較高，市場風險偏好的轉換會更加頻繁，投資難度提高，若採用股債平衡策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，債券能夠發揮分散風險，及降低資產價值波動的效果，面對景氣衰退的風險，投資組合加入一籃子「投資級綜合債券」，可有效收歛下檔風險，提振投資綜效，拉高風險報酬比，高評級的債券通常可提供不錯的收益及分散風險。投資組合適時加入優質美股，可提升投資組合的報酬比。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，總經數據顯示經濟衰退尚未迫在眉睫，美國聯準會處於升息周期的最後階段，利率政策真的暫時按兵不動，根據過去的利率周期模式，風險性資產價格將出現上漲，建議可透過組合平衡型基金布局掌握股債表態機會。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭操作建議，股債比為70比30，股票布局持續看好AI題材，若有拉回加碼美國科技與台股，債券基金看好防禦性佳的優先擔保債或是Fallen Angel債券。

柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉認為，市場對總體經濟和貨幣政策走向的猜疑，增加股債資產輪動的速度，因此需要更嚴謹的機制評估利率風險、並依照不同資產的利率敏感度來配置，才能在進退有據、攻守兼備。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，由於未來市況仍不明，投資人心態略偏謹慎，此時正是布局多重資產商品的最佳時機。

華南永昌多重資產入息平衡基金經理人鄭鼎芝預期，目前仍處於多空紛亂局面，建議投資人可利用多重資產的角度來配置，同時兼顧股、債及其他資產，方能因應市場波動。