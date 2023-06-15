新興亞股 東亞勝過東南亞

根據5月基金經理人調查結果，亞股仍有小幅報酬空間，在看好的區域上，東亞勝過東南亞，且科技股贏過傳統股。

安聯投信表示，全球流動性縮減的不確定性逐漸降低、科技業基本面上半年落底、國際資金回流等背景下，總經干擾淡化，回歸基本面主動選股，持續看好產業維持趨勢題材族群，如AI、車用電子、雲端伺服器及高速運算等長期成長趨勢。

富蘭克林證券投顧指出，大陸5月製造業數據雖較為疲弱，但不含大陸在內的亞洲製造業指數卻連續四個月攀升來到13個月高點，其中印度、泰國、菲律賓新訂單指數均遠高於擴張點，亞洲主要5國OECD領先指標也呈現轉折回升趨勢，突顯亞洲國家以本地需求為主的整體成長動能穩健。

雖然亞洲出口仍面臨美歐需求放緩的不確定性、科技產業庫存去化時程可能拉長，但利基型產業或產業中最具競爭優勢者，營運前景仍較為明朗並可望吸引資金青睞。

但亞股中的日股、台股，目前是法人對相看好標的，原因在於科技半導體股價回升，也有望成為支撐部分新興亞股市場的表現。安聯投信台股團隊分析，上半年科技產業仍在庫存調整，但基本面已度過最糟情況，未來可望回升，預期2024年至2025年將是半導體大年，對台股相當有利。就需求面，近期手機等消費仍不如預期，但科技產業仍在持續升級進步，今年企業資本支出才是關注重點，AI伺服器和資料中心等機會受期待，受惠的台股供應鏈也將有所差異。

日股部分，國泰投顧強調，日股出現三大反轉訊號，包括日本經濟數據轉好，服務業表現受惠旅遊復甦；新任總裁支持寬鬆政策，日圓貶值有利指數表現以及外資已連10周淨買入等。

富達國際也認為，在經濟增長優於預期與日圓持續貶值之下，日本股市來到33年新高，接下來需觀察日本經濟是否能持續增長。由於美國即將公布CPI通膨數據與美國聯準會將舉行6月利率會議決策，預期將牽動市場走向，投資策略需謹防市場波動，擇優加碼為宜。