Q1財報亮眼 印度基金買點到

疫情後期，印度受惠有龐大內需市場、政府積極擴增基礎建設，經濟復甦力道強勁，非必需消費品、通訊、金融及工業等四大產業第一季財報遞出亮眼成績、優於市場預期，股市震盪向上走勢不變，有利把握時機布局印度基金，掌握長期高成長的投資價值。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度通膨已顯著降溫，企業利潤率獲得改善，加上內需動能全面性復甦，預估全年經濟成長率有望維持6％以上，中長期經濟展望也樂觀看待，朝「大陸2.0」之路邁進。從各項數據顯示，印度經濟已朝疫情前水準邁進，利於股市後市行情。

印度人口數居世界之首，具人口紅利優勢，且印度政府已承諾將進一步發展基礎建設，同時科技人才也是吸引外資的焦點之一，目前政府也提出多項政策，以培育龐大的年輕人口，藉由培育高等人才，進一步增強當地的數位經濟基礎。並且加快綠色能源開發，根據國際能源署（IEA）預估，龐大能源需求已使部分印度企業宣布將投入大量資本，作為開發太陽能電池及模板的開發及建置。

展望後市，林庭樟指出，印度在全球供應鏈轉移、內部產業升級，及資金回流等利多因素，逐漸擺脫對外在環境的依賴與波動，在經濟活動持續維持趨勢向上的前提下，相對看好印度中長線的經濟成長表現，建議投資人可定期定額參與印度為題的主動型基金，交由專業的投資團隊，為投資人掌握印度未來黃金十年。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度基本面仍維持在相對強勁的水準，製造業PMI指數已連22個月維持在50榮枯線之上，製造商對於未來景氣的看法，也從3月相對低點回升，市場預估最新一季企業財報的EPS增長率可達雙位數水準，且在通膨回落之下，企業利潤率也有所改善，整體來看，在基本面與獲利面皆穩健下，有助支持印度股市維持多頭格局。