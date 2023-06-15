陸股打底 純A股基金潛力大

近期陸股震盪打底，投信法人表示，目前不論從流動性、基本面、評價面三方面評估，均可見到陸股仍處於有利位置，維持中期反彈格局不變，而從相關基金績效判斷，若有意參與未來陸股市場的成長契機，聚焦於純正A股基金表現將優於大中華基金。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，近期陸股表現相較其他市場落後，肇因於各項經濟數據持續低於預期，包括5月份中采製造業PMI指數48.8，不僅相較於前月再下滑0.4，已連續兩個月處於萎縮區間。非製造業PMI維持於50分水嶺之上的54.5，但同樣比4月下行1.9，進而引發市場出現情緒賣壓，更讓不少優質企業因情緒性下跌而凸顯其投資價值。

許智洋認為，大陸整體經濟已處在復甦的軌道上，但因復甦力度有遜於市場預期，導致當前民眾消費信心不足，實為經濟復甦邏輯裡結構性問題的存在，第二季應視為觀察後續政策方向的重要時間窗口。建議可持續追蹤如是否推出降準降息等刺激措施，為整體市場帶來資金和信心。

展望下半年，考量當前大陸股市評價仍在歷史水平的下緣區間，待政策調整後，指數將存在反彈空間和機會，建議投資人不妨挑選聚焦於A股的相關資產，分批逢低布局，以搭上下半年股市彈升列車。

群益華夏盛世基金經理人李忠翰分析，陸股下半年的經濟展望，住宅竣工等前瞻指標顯示，經濟內生動能可持續，復甦過程可以期待。預計下半年經濟開啟復甦，後期斜率向上的穩健改善。政策方面無需對基建過度刺激，後者更多需要修身養性，為明年出口與地產更大的下行壓力留力，下半年的經濟恢復可更多依賴內生動能的修復。

近期較多關注特色估值的題材，去年底大陸官方提出建立特色估值體系的政策，有較高的戰略意義。過往有國企改革的政策，是以企業內部運作的角度來提升央、國企自身的價值，特色估值體系是從資本市場的角度刺激央、國企的資本活力度，透過資本市場的資源配置作用，更好引導公司往服務國家戰略及實體經濟的方向發展。