輝達、超微、特斯拉全包 這檔ETF登三冠王

AI和電動車成未來趨勢雙主流，除輝達、超微接續展示AI超級晶片，上週又有福特、通用汽車接連宣布加入特斯拉充電網，盤點國內輝達、超微、特斯拉最高超過3成的有3檔ETF，分別是00893（國泰智能電動車）、00895（富邦未來車）及00757（統一FANG+），持股比重各是50.42％、47.09％和31.62％。

自輝達執行長黃仁勳來台掀起AI熱，全台AI概念股即呈現瘋漲，加上超微蘇姿丰接續展示超級晶片，特斯拉創辦人Elon Musk亦在CNBC受訪時指出，「特斯拉即將迎接全自動輔助駕駛（FSD）的ChatGPT時刻！」電動車新一代全自動駕駛有望成為下一個AI新話題。

如今AI和電動車成為未來科技潮流幾無疑義，統計國內有9檔ETF囊括輝達、超微、特斯拉3家重量廠商，其中佔比最重的前3名分別是00893、00895及00757，規模分別為275億、71億及92億，截至6/9的受益人數則各為15.6萬、5.4萬及2.1萬。也就是說，不論就權重、規模及受益人數而言，00893都拿下第一。

若細看近一個月報酬，則以00895拿下26.3％奪冠，00893報酬率21.6％奪第二，第三名則是00851（台新全球AI）19.5％，至於00757則以17.9％奪得第四。

國泰智能電動車基金經理人游凱卉指出，受惠於美國《抗通膨法案》與充電基礎設施補貼，特斯拉長期在美國的汽車組裝與電池投資，使其旗下所有Model 3/Y 車款完全符合最多減稅7,500美元資格；加上特斯拉配合聯邦政府75億美元計畫，宣布2024年開放超級充電站供他牌電動車使用，「綜觀自駕技術、政府補貼與市場地位，特斯拉可說是目前電動車廠的最大贏家。」

搭上輝達、生成式AI熱潮，以及特斯拉利多行情，00893追蹤指數今年以來累計漲幅62％，外資繼5月大買18萬張後，截至6月12日，6月以來外資持續買超6.6萬張。

富邦未來車經理人王素珍亦表示，電動車市場開始進入重點成長階段，且AI強勁發展才開始，可逢低布局。

統一FANG+ETF基金經理人林良一則認為，多主題優勢使FANG+指數長線潛力佳，短線上投資人保持謹慎，有回檔機會可伺機進場布局，長線投資人則可透過定期定額方式累積部位，以未來市場復甦的爆發性成長為目標，方能參與尖端科技的長線成長趨勢。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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