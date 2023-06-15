科技股ETF暴力反彈 這檔近3月飆4成

近期最令投資人振奮的新聞，莫過於美股終於走出熊市！以標普五百指數來看，去年10月13日落底後，截至今年6月13日，已上漲21.3%。美股重返牛市，為投資人注入一劑強心針，湧進股市卡位，尤其是帶動美股暴力反彈的科技股，在AI應用大爆發的加持下，最受投資人看好並搶進。

ETF表現也證明了如今股市由美國科技股獨領風騷，目前台灣掛牌的原型股ETF中，去年美股低點以來漲幅前十大ETF，幾乎都屬於科技股，且前五名清一色為海外股票型。表現最犀利的統一FANG+ ETF(00757)，去年美股低點以來漲幅達到63.64%，近三月漲幅超過四成，穩居第一。

由於科技股落底時間較標普五百指數晚，本波科技股行情主升段主要是從今年開始。若進一步檢視這十檔ETF績效，會發現穩居冠軍的統一FANG+ ETF(00757)，今年來漲幅甚至已經超過七成。專家指出，這是因為該檔ETF成分股精選十大科技巨頭，且涵蓋多個尖端科技領域，包括輝達、微軟、蘋果、特斯拉及網飛等。在科技股題材輪動時，不管是AI軟硬體、電子產品還是電動車等領域，統一FANG+ ETF(00757)皆參與其中，推升ETF股價及淨值持續創下歷史新高。

統一FANG+ ETF(00757)基金經理人林良一表示，AI大戰除了提供軍火的輝達與超微外，坐擁海量數據庫的企業也是主要受益者。例如蘋果與特斯拉的產品成熟且普及，而谷歌、微軟、META、亞馬遜及網飛，則是擁有廣大的數據用戶。資料量龐大且具獨有性的優勢，加上AI的助力，使科技巨頭如虎添翼，長期成長趨勢明確。投資人可以分批進場布局，搶先掌握科技巨頭長線成長帶來的獲利機會。

（時報資訊 任珮云 ）

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