剛性需求高 基建股有看頭

今年漲幅落後科技成長股的基礎建設產業，年中開始落後補漲，法人表示，當成長股出現獲利賣壓之際，公用事業、基礎建設產業可望受惠資金轉移，且基礎建設族群具剛性需求，股價下檔有支撐。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，市場預期今年全球經濟動能有轉弱跡象，加上通膨降溫的趨勢等，上半年成長股飆漲後可能出現漲多歇息、波動較大情形，今年表現落後的基礎建設產業，具備政策利多、剛性需求穩定，與跨境旅遊、減碳經濟等挹注，看起來有機會在成長股波動行情中，展現攻守優勢。下半年經濟可能出現下行趨勢情況下，公用事業、基礎建設族群具備剛性需支撐，股價維持較低波動度。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，從美國宣布通膨削減法案（IRA）以來，吸引許多歐洲、亞洲或美國公司都到美國生產製造，共20個新的乾淨能源製造設施或擴建計畫推出，增加13吉瓦的乾淨能源發電量，預期2030年前將額外增加2,700億美元投資，歐盟近期也宣布「歐盟綠色產業計畫」獎勵企業投資。全球供應鏈重新調整、新的貿易路線或既有路線拓展都需要新的基礎建設支持，而在地化或區域化生產也將帶動額外的能源及發電需求，基礎建設產業將優先受惠。

匯豐中華投信強調，美國、歐洲與大陸去年總計推出超過3兆美元的基礎建設法案，資金也爭相持續投入基礎建設投資。加上全球預計於2050年達成淨零碳排的目標，在短期新舊能源共存的時代，碳捕捉及封存將為工業族群將扮演重要減碳的角色，預計將持續推進能源基建相關產業發展。

富蘭克林證券投顧預期，當前面臨總體經濟不確定性加劇的時刻，嚴重的通膨、利率和衰退風險，對於市場和全球經濟的短期和長期展望假設投下更多變數，儘管預測未來難度高，透過情境分析基礎建設資產的可能表現，多數情境下不論總經指標如何變動，對基礎建設股票影響多為正向。