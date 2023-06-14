多元債彈性布局 勝率高

美國債務上限問題近期獲得初步解決，市場再次回到關注聯準會（Fed）利率政策動向。投信法人分析，Fed這波升息循環近尾聲，但未來市場利率動向仍可能變動，以過去經驗來看，債券投資特別是存續期的調整，應該保持彈性，升息尾端重壓長天期債券未必是良策。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，雖說Fed表示今年內沒有降息，但時間尚早，市場仍反映出下半年存有降息可能，以點陣圖來看，市場對Fed利率走向預測的中位數，及對利率政策的預期存在差異性，判斷最快下半年有可能會走入降息。考量未來變動仍大，也可能會影響債券動向，在存續期的投資上，應該保持彈性，建議不要單壓長天期債券。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，美國銀行業風暴逐漸平息，美國債務上限問題也獲解決，降低市場風險壓力；Fed主席鮑爾等鴿派官員支持6月暫停升息，待7月再決定是否恢復升息，加上6月為財報空窗期，債務上限問題解決，Fed可望暫停升息，短線並無重大風險事件，有利債市表現空間。

布局上，可採取多元策略，掌握債券的反彈行情，看好體質相對健全的優先擔保非投資級債、墮落天使債券、ESG新興市場債券。

謝夢蘭指出，美國墮落天使債券指數整體平均信評為BB，過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％，且券長期違約率比一般美國非投資等級債低，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高，因此美國墮落天使債券長期收益率也勝出一國非投資等級債。

優先擔保非投資級債在優先及擔保雙優勢下，可獲得較佳的資本保護，為升級版非投資等級債券，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。

根據統計，去年優先擔保債回覆率達77％，大幅高出無擔保債的29％，顯示防護力遠高於其他的券種，為長期投資的首選理財商品。