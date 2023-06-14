債券抗波動 穩健資金愛收益型資產

聯準會利率會議前，資金持續流入債市，不但投資級債呈現淨流入，非投資等級債也轉為買超。法人表示，升息近尾聲已成共識，在市場波動大時，穩健資金依然偏愛收益型資產。

富達認為，今年的確是投資債券商品的有利時間點，主要因債券收益率具吸引力，不管投資等級債、非投資等級債以及新興市場債等債種之平均收益率都超過20年均值。且經濟放緩，從1950年以來，美國出現11次經濟衰退，在這11次時，債券年度報酬率幾乎都高於股票與現金。加上因應市場波動做好準備，面對信貸緊縮與地緣風險不確定性，固定收益是降低投資組合波動的良好工具。

目前美國基準利率水準為5％～5.25％，第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫指出，市場多數預期此波利率調整循環已近尾聲，統計1984年至今歷次升息循環結束後，美國10年期公債殖利率與基準利率也呈現緩步下滑，有利債券市場，因此一個月、三個月、六個月至一年期間，美國投資級債券反彈幅度分別達1.9％、5.9％、10.0％及16.0％。

安聯投信表示，由於各國央行都開始思考連續性升息對經濟的影響後，未來升息空間有限，目前利率風險已低於去年。加上債券收益率拉高後，投資價值提高，具表現空間。

因目前信用債收益率遠高於公債，在基本面仍穩健下，安聯投信建議，可鎖定收益率較高的券種，但仍應著重於信用評級較高的族群，因應景氣衰退疑慮。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽分析，美國勞動市場仍緊俏，通膨也還在聯準會目標之上，預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間，恐無法立即降息，考量殖利率也有可能上揚，相對看好短天期投資級債和美國公債。

且因應利率居高不下，桑娜．德賽預期，較不利於景氣和企業的獲利，因此須嚴選券種。