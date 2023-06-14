高利率誘人 美元短票基金吸金

美國債務上限解決後，市場焦點回歸聯準會（Fed）政策動向，預計未來將維持高利率一段時間，目前聯邦基金利率逾5％，先前有如此高利率要追溯至16年前，高利率也持續吸引資金流入美元貨幣型基金，根據數據統計，今年來截至6月7日當周，有超過7,200億美元資金淨流入該類型基金，規模直逼5.5兆美元。

理財專家表示，目前市場仍預期美國經濟可能在下半年出現溫和衰退，伴隨著通膨黏著，Fed應不會太快降息。在此環境下，投資人可將美元貨幣型基金納入投資組合考量中，除了其流動性高外，還可當作資金停泊站或避風港，且可享高利率所帶來的好處。

根據理柏統計，台灣核備的美元貨幣型境外基金共有十檔，一部分基金沒有配息，有些則是年配息或半年配息，而富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金是唯一採月配息機制的美元貨幣型基金。隨聯準會升息，富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金的年化配息率也同步上升，自今年2月起已連五個月高於4％，6月配息率達到5％，相較S&P 500不到2％的股利率、美國10年公債殖利率約3.75％更高。

銀行財富管理中心主管指出，過去一些偏愛配息的投資人，喜歡買入直投債或債券型基金，前者主要由公司所發行，但仰賴投資人對發行公司財務狀況和未來前景的瞭解程度、門檻較高，且易受投資期限的限制。

債券型基金投資標的則包含政府債和公司債，信用評等也是重要的投資考量因素，到期期限通常也較長，會面臨較高的風險。而貨幣型基金投資標的通常在1年內就會到期，風險相對較低，到期資金能很快重新配置在利率更高的標的上，所以能享有較高的利率，也使其在高利率下成了市場焦點。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金約有三分之二資產投資在諸如短期固定和浮動利率債券、商業本票、信貸機構的存款憑證等貨幣市場工具，9成以上標的信評在A級以上，信用風險較低，此外，其配息並非來自本金，投資人較不需擔心領了高配息卻可能侵蝕基金淨值或本金。