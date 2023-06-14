升息尾聲 BB級債正報酬機率高

聯準會（Fed）升息循環近尾聲，投信法人統計1993年以來，美國歷經五次升息循環，升息終止後三個月、六個月、一年、兩年以及三年，BB級債表現皆勝出B級與CCC級，其中升息後持有一年報酬率可達14.1％，進一步搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升，是絕佳的債券配置。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fed在5月對利率前瞻指引進行刪改，調整為評估還要多少額外的政策緊縮時，委員會將考慮累積的貨幣政策緊縮、貨幣政策對經濟活動與通膨的時滯性、經濟與金融發展，暗示這可能是最後一次升息，一旦暫停升息可望激勵美國非投資等級債券的漲升行情。

李怡慧表示，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬。操作上在主要央行鷹派升息，衰退及違約風險上升背景下，應採取防禦型操作，因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健之企業的優先擔保債。歐洲非投資等級債券不確定性較高，相對看好有機會受惠Fed率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，並提高BB評等債券比重。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，就業市場依然強韌，也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓Fed可移除限制性政策而轉為較為中性。展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，建議應持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。