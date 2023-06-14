經濟復甦 亞洲非投等債有潛力

市場靜待聯準會（Fed）利率會議結論，過去一周全球政府債券下跌，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率一舉上彈至4.6％以上，非投資級債等高利差債券則相對有撐，信用債呈現小漲，由於新興亞洲經濟復甦步調相對堅實，加上目前殖利率為12.2％，評價面具有吸引力。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，根據調研機構預測，觀察全球實質經濟成長率與預估，預期今年全球經濟成長率為2.9％，新興亞洲GDP成長率則為4.9％，引領全球表現；由於經濟走緩、營收獲利緊俏，但亞洲高評級與投資等級企業流動性與償債能力等數據仍顯堅實，亞洲高評級企業財務狀況佳，亞洲非投等債違約最差狀況已過，有助亞洲非投資等級債市場後續表現。

目前亞洲非投資等級債利差現為919點，殖利率為12.2％，兩者皆高於5年均值，評價仍便宜。大陸解封利多且房地產政策持續出台，但考量政策效果緩慢且部分房企債務重組談判停滯，導致整體房企流動性疑慮再起，應持續關注高評級且政策支持的頭部房企。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，Fed在十次升息後暗示可能暫緩緊縮政策，主席鮑威爾表示銀行動盪可能給經濟和勞動市場帶來壓力。Fed關注的PCE價格指數4月年比上漲4.4％，高於3月的4.2％，核心價格年比上漲4.7％，高於前月的4.6％。消費者在服務類支出增加，使通膨回升，使聯準會在6月是否再次加息的問題複雜化。