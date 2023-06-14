資金回籠 越股基金有戲

越南股票基金近一年來表現差強人意，但越股近期走勢正翻轉中，法人表示，5月越股新開戶已跳升且資金流漸回籠，其後市依然值得留意。

富邦越南ETF經理人楊貽甯指出，因美國為越南主要出口國，美國景氣為主要影響越南製造業的因素，今年以來越南製造業持續下行，第一季經濟數據低於政府預估，加上利率環境仍在高檔使得越南表現低於預期，房地產違約事件頻傳亦影響投資信心。第二季起受惠於越南央行二度降息，使得基準利率來到5％，帶動股市交易熱度，越股亦逐步回升。5月份新增開戶數少見跳升，加上交易量回籠顯示股市資金動能逐步回升。

楊貽甯分析，先前地產問題在降息及政府引導地產公司債務重組及放寬公司債發債規定後稍有緩解跡象，指標性公司建案開始恢復動工，也帶動房地產類股表現。在製造業景氣短期間維持低檔之情況下，短期間股市進一步走高需要更多政策支持，因今年通膨弱於預期，預估越南央行仍有降息空間，可帶動市場逐步墊高。

看好中長期越南於東南亞之地理位置及政府經營之經商環境，加上工資低廉及勞工充足，可持續吸引外資直接投資帶動經濟增長。由於該股市目前評價仍在5年平均以下，外資於去年底大量逢低布局，資金也尚未顯著流出，建議可等待景氣回溫或更多政策支持。

日盛越南機會基金研究團隊認為，越南是全球率先啟動降息的國家，央行引導利率下調，為市場注入資金動能，顯示出政府全力衝刺經濟的決心。政府持續推動的利好政策亦是今年的亮點。