港股強彈 大中華基金現轉機

港股6月以來出現積極信號，帶動資金回流，推升恆生及國企股重返月線之上，也激勵部份大中華基金近月報酬率止跌翻揚露曙光。投信法人表示，大陸經濟及企業獲利面正緩步轉向回升軌道，加上海外流動性壓力緩解，目前估值及股價位處低位的港股具投資吸引力，建議逢低分批布局大中華基金，掌握復甦投資契機。

大陸5月製造業採購經理指數PMI升至50.9，優於市場預期並重回擴張，為市場對後續總體經濟回穩注入希望。官方出手提振房地產的憧憬，驅使近期資金回流港股，在地產、消費及科技股走強帶動下，恆生指數自波段底部強彈，國企股指數出現連四個交易日收紅，部分大中華基金雨露均霑，近月績效由黑翻紅。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，受惠疫情解封、消費回溫，大陸經濟自今年第一季起見底回升，GDP增速4.5％好於市場預期，後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況，預估高端製造將成為大陸經濟新支撐，建議除內需題材外，可留意相關政策利多。

華南永昌中國A股基金經理人鄭鼎芝認為，目前A股整體情緒已回落至相對低點，估值具中長期投資吸引力。在產業布局上建議增持具政策紅利支援行業，穩增長、結構轉型相關的大金融、新能源、科技創新，和疫後復甦擴大內需的大消費板塊。

日盛中國戰略A股基金研究團隊分析，市場估值依然處於較低位置，具中線布局機會；這輪經濟恢復是漸進過程，政策仍有望全面呵護經濟持續穩定增長，A股盈利在壓制因素緩解後，下半年將有機會迎來底部溫和復甦。當前A股估值高性價比，短期負面情緒充分釋放後，有望企穩後向上，仍以結構性機會為主。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄強調，大中華股市後續可關注政策作多的三條主線，一是科技創新的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域，二是消費復甦的食品飲料、醫藥生物、酒店、旅遊、交運等，三是大陸特色估值重塑的能源、基建、房地產產業鏈等。