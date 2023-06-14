股市噴了 抱持美債還有利？老手這樣說

股市噴了 網問說好的美債送分題咧？老手：「這」才是買債最大風險

美國CPI（消費者物價指數）昨公布年增4%，創下近2年來最小增幅，市場預期Fed（聯準會）本周暫停升息應該十拿九穩，不過2年期及10年公債殖利率不降反升至3個月高點，連帶價格走低，先前許多達人勸進買進債券是「送分題」，但有網友納悶「是因為大家都被吸引去買股票了嗎？」為何債券價格仍一直跌？

美國Fed兩天決策會議於13日登場，不過在會議召開前夕，勞工部先公布5月CPI數據年增4%，不過核心CPI年增率達5.3%，超過市場預期，不過外界普遍預測，本周暫停升息的可能性居高。

儘管CPI創2年低點，不過因為市場仍解讀，Fed貨幣緊縮週期還不會這麼快結束，引發公債價格不跌反漲。根據MarketWatch報價，2年期公債及10年期公債殖利率同創3月9日以來新高，這讓許多原先以為進入Fed升息末端的投資人可以開始享受公債價格反彈的資本利得大失所望。

有網友在批踢踢上詢問，昨天CPI公布，預期4.1%開出4.0%，實際利率已經比CPI還高，但以投資美國公債為主的ETF TLT為例，從4月價格觸頂後，不管是什麼消息都只會跟跌不跟漲。原PO說，他買的20年直債在2/24成交，到4月都還有小賺，雖不求降息後會井噴，但現在在低檔的20年公債價格每天都緩跌，是因為大家都要被吸過去買股票了、單純股票漲所以債券沒人要了嗎？

美債得耐得住股票大漲心癢難耐，棄債去追這才是最大風險

原PO的貼文引發網友熱議，有網友認為「買20年債不到半年就在擔心跌，你就先賣掉吧」、「其他報酬率更高，無風險ONRRP就有5%，股票更噴得跟鬼一樣」、「債券不就要收息嗎，愛炒股就要買股票」、「睡半年再回來看吧，這半年沒戲」、「八成看節目跟風買債，長期高利率至少維持2年」。

也有人說「維持高利息才好啊，你存的每一分錢都能穩定成長」、「美債當核心資產，一直配息一直爽」、「美國不會倒，美國公債就當高利率定存」、「買債就是要耐得住股票大漲你沒漲，這才是最大風險」。

國泰20年美債（00687B）經理人鍾郁婕表示，彭博20年期美國公債指數於5月中時，到期殖利率曾達4.0365%，歷史資料顯示，當美公債殖利率破4%進場，持有3年平均報酬可達約27%，是不錯進場點位。此外，5月美銀美林經理人調查報告顯示，雖然有65%經理人預期經濟將走弱，但對債券淨加碼程度再升至14%、比例創2009年3月金融海嘯以來近14年最高。

先前投資人搶買20年美債ETF，甚至如元大美債20年（00679B）曾經一度溢價至4%以上，不過根據元大投信官網，該檔溢價幅度已經大幅收斂，昨天溢價僅0.14元，溢價幅度0.44%，到期殖利率3.95%；國泰20年美債（00687B）到期殖利率3.97%。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網）

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