電支雞 一鍵買AI基金

上線半年會員人數即突破300萬的電子支付公司「全支付」，和全國第一家金融科技沙盒落地金融業者「好好證券」13日共同宣布推出創新金融性產品「電支雞」。全支付總經理游金榮表示，註冊全支付連結銀行帳戶並透過全支付APP直接進入好好證券頁面開立投資帳戶就可買基金、用零錢投資理財。

好好證券總經理楊少銘指出，電支雞上線後，首波推出四檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金。

游金榮說明，「電支雞」為結合「電子支付」與「基金交易」的創新金融服務，使用者可從帳戶開通到買基金，以及最後「扣款」、「買賣」皆在全支付APP上完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務；電支雞上線也將顛覆大家對消費理財的觀念，讓金融科技有助於普惠金融的實踐，並深入至社會各階層。

電支雞有「零錢存」的機制，讓原本消費花錢，與儲蓄存錢是相反的兩件事，變成每次消費支出當下，就同步自動記錄存下，讓儲蓄不用再從收入預扣，支出越多，記錄存下來的錢就跟著變多；每月收入能固定存下投資金額的使用者，則可開啟「定期投」功能，系統會每月固定日期自動定時定額買基金。這就是電支雞「零錢存」和「定期投」的發想來源。

楊少銘強調，首波推出四檔基金，是從兩千多檔基金裡透過十項評選標準篩選出來，包括短中長期表現穩健的境內外基金，且基金總代理和發行公司也要經過八項審核，四檔績效有目共睹，歷經景氣榮枯，表現可圈可點，宛如四大金剛，投資人可依自己風險屬性和偏好挑選跟自己最契合的標的。

游金榮說，「電支雞」是取1990年代超紅的掌上型電子寵物「電子雞」的諧音，藉由使用者養電子雞的心態增加使用黏著度，養胖屬於自己的「電支雞」。核心玩法包括「零錢存」和「定期投」二大單元，讓用戶不須改變習慣，更容易成功理財，適合想「理財」又不想傷腦筋的人。