市值型ETF增胖 這檔規模1個月成長36％

台灣ETF市場發展至今，邁入第20周年，觀察台股型ETF市場，「高股息」、「市值型」兩類已成為兩大宗發展方向。國泰投信13日指出，在高股息ETF市場方面，除了國泰永續高股息成為國內首檔受益人數破百萬的ETF之外，今年來新產品發行熱度不減；另一方面，市值型ETF在規模上有顯著斬獲，以規模達50億元台幣以上之主要市值加權型台股ETF來看，以國泰台灣領袖50 ET近期成長速度最快，截至5月底近一月規模成長幅度達36.29％，最新規模已近75億元台幣。

國泰投信指出，國泰台灣領袖50 ETF追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，為國泰投信繼國泰永續高股息之後，再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作，推出全新台股市值型重量級ETF鉅作。經回測表現，其標的指數過去三年與大盤加權指數的相關性高達0.99，而該ETF目前經理費為0.20％、市價15.96元（6/12收盤價），小資、親民的入手價格加上低廉的經理費，成為多數投資人布局台股大盤走勢的新首選！

國泰投信表示，近一個月來，台股在全球AI浪潮推動下，連續四周走高，大盤再創下今年新高，本周起開始進入台股除權息旺季，台積電、聯發科、聯電等重量級權值股將陸續除息。

回顧過去20年，除權息旺季（6-8月）期間，台股上漲比例近7成，擔心單壓個股面臨「領股息賠價差」，但又想跟上除權息行情的投資人，不妨參考台股市值型ETF，以「國泰台灣領袖50ETF」為例，回測指數成立（2013年）以來績效，過去9年6至8月期間，僅2021年漲幅略遜於大盤，其餘年份績效均優於大盤表現。

國泰投信指出，看好在2023年「市值型」台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現，目前市場普遍預期6月聯準會暫停升息機率高，以FedWatch期貨市場交易數據（截至6/12）顯示，逾七成預期6月聯準會將按兵不動，外部利差因素淡化下，利於資金回補台股，今年以來，外資回補力道強勁，累計買超逾3,600億，加上Q3步入電子股旺季，市場氛圍轉好下，今年度填息行情仍然相當值得期待。