全台首檔 低碳高息ETF配息拚7％

台股高股息ETF再添新兵，據過去五年回測，結合低碳、ESG、高息三大概念的台灣ESG低碳高息40指數，過去五年指數殖利率達7.7％，對偏好息收的投資人相當具吸引力，永豐投信搶發低碳高息ETF配息拚7％。

永豐投信總經理濮樂偉表示，台灣投資人愛存股，配息型產品深受投資人喜愛，永豐投信推出台灣首檔兼具ESG+低碳+高股息的ETF，讓投資人專注於息收產品時，也搭上ESG、低碳的全球趨勢列車。

永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳指出，這檔ETF的追蹤標台灣ESG低碳高息40指數，瞄準存股族青睞的高股息標的，也納入ESG、低碳等趨勢概念，投資特色以「LIFE」貫穿，L代表掌握低碳（Low Carbon）趨勢，I代表重視高息標的幫助投資人追求被動收入（Income），F代表一年6次的高頻（Frequency）雙月配息，E代表永續（ESG）追蹤指數透過台北大學在地化的ESG評鑑機制發掘台股優質永續企業。

根據MSCI、台灣指數公司統計，自2019年7月1日至2023年4月28日期間回測資料，結合低碳、ESG、高息三大概念的台灣ESG低碳高息40指數，年化報酬率皆勝於僅強調高息，或訴求ESG與高息的一般市場指數，且指數殖利率達7.7％。永豐投信說明，永豐台灣ESG低碳高息40 ETF將在6月26日開募。

至於目前架上已有的國泰永續高股息ETF，今年第二次配息結果也出爐，配息0.27元，若以當期配息率來看約是1.5％、年化配息率達6.1％。國泰投信認為，以長期存股的目標來說，抱得住、抱得久，其實比短期賺得多，更重要。