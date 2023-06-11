台股ETF 14檔受益人逆勢增

根據6月2日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人連續三周下滑，最新一周下滑1萬6,006人，今年來第四次呈現負成長，但已轉趨穩定，統計今年來還是增加43萬2,663人，總受益人來到458萬8,821人，其中受益人逆勢維持增加有14檔，投信法人指出，台股多頭不變，又將進入下半年旺季，投資人可分批布局。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，近期Nvidia AI熱潮驅動美、台科技股顯著反彈，破壞式創新可望持續帶動廠商規格升級，明年消費電子應用也有望恢復正成長，電子業中長期正向看待。且外資期現貨偏多操作，融資金額受到股市上漲帶動信心也增加至1,800多億元，除權息旺季則有股利資金回流，選股上可挑選有題材、訂單明確、第二季財報佳之標的。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘認為，科技巨頭在AI領域展開全面競爭下，相關硬體支援需求將同步拉升，預計新產品推出週期將縮短。舉例來說，ChatGPT在半年內已數次更新換代。隨AI應用面擴大，成為新的獲利成長動能，使科技股具備投資吸引力。第三季旺季即將來臨，台股目前產業庫存需求去化接近尾聲，可望有回補庫存需求，加上蘋果新機亦可望帶動鏡頭、半導體等相關題材持續發酵。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊分析，美國升息循環即將接近尾聲，美元、美債利率繼續創高不易，同時國際股市持穩走高下，整體環境下將有利股市資金行情維繫，在今年第四季台股企業獲利成長可望轉正，及今年下半年選舉行情即將登場，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場下半年市況將保持樂觀看好。

聯邦投信投資長吳裕良強調，近期台股震盪激烈，但隨電子業庫存問題即將結束，景氣將溫和復甦並遞延至明年，中長期看好電子業將有機會在明年第一季、第二季淡季不淡，投資人不宜看壞台股。可配置特別股與可轉債的台灣多重資產基金參與市場，可望受惠低波動、穩定配息特性，以息收降低資產波動。