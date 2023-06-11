台股創高0050還能買？老手傳授唯一心法

台灣首檔ETF元大台灣50（0050），自2003年成立以來，長期參與台股市值成長及市場資金流入，在成立滿20周年前夕規模突破3,000億大關，6月2日規模來到近3,039億元，再寫台灣基金全新里程碑。

0050為台灣成立時間最久、最具知名度的ETF，投資台灣上市市值前50大企業，20年來台灣50成分股市值從2003年6月的5.9兆，至2023年5月29日收盤為35.1兆；0050股價也由2003年6月30日掛牌首日收盤的37.08元，上漲至2023年6月2日的126.75元，期間累計發放現金股息46元，於2021年達成累積配息超越發行價格的紀錄，等於長抱的受益人達成「零成本」投資，至今已創造超過550%的含息報酬。

台股衝波段高點0050還能買？周冠男：現在的高點是未來的低點

然而，近日在AI概念股領軍下，台股上攻16700點波段高點，也推升0050價格，讓許多錯過此波行情的投資人想問：「現在還能買嗎？」投資ETF有超過30年經驗且從0050成立之時就買進、至今一張都沒有賣出的政大商學院副院長周冠男認為：「現在的高點很可能是未來的低點。」

周冠男分析，從許多學術研究可以證明，儘管投資市場難免起起伏伏，但長期來看趨勢一定向上，「定期定額是最好的投資方式，因為可以克服人性」。周冠男口中的人性，就是當大盤走跌時，散戶常因為覺得還會再跌因而不敢買進；當大盤上漲時，又因為已經錯過低點，覺得買進不划算或是想要等下跌再進場，「最後就是永遠在場外看」。

對於許多投資達人有一套自己的進出場心法，周冠男認為，投資時的確有很多工具可以使用，可以看技術分析、基本分析、籌碼分析…等，「但是用一樣的工具來短線操作，很可能散戶賠錢但法人卻賺錢，因為散戶的時間沒有法人多，法人的本業是金融業，但散戶還有工作要忙」，他認為對散戶來說，定期定額買進仍是最佳作法。

0050如「ETF鍋底」 劉宗聖：投資人將從「挑選」ETF轉為「組合」ETF

談到這檔台灣成立時間最久的ETF，元大投信董事長劉宗聖分析：「它不僅是台灣最早、最大的ETF，也是最ESG的ETF。」

由於0050成分股為全台前50大企業，這50大企業都是目前台灣在做ESG的領頭羊，劉宗聖認為，儘管目前ETF市場百花齊放，但0050集結多元題材於一身，不管在市值、代表性、ESG方面，甚至在配息率與填息率的能力也很強，「集結各種好處於一身」。

0050除了有國民ETF的稱號，劉宗聖也用「ETF鍋底」來形容這支全台規模最大ETF，他分析：「每個買過ETF的人可能都買過0050，每一個現在持有ETF的人，可能也都有買過或還持有0050」。

ETF市場蓬勃發展至今，選擇之多讓劉宗聖認為已經從「選擇ETF的時代，進入組合ETF的時代」，因為各檔ETF都有其擅長領域且各具特色，「我們會建議投資人將來可以用核心與衛星佈局的概念來組合ETF。如果你對台灣整個市場有高度興趣，建議可用0050為核心，衛星佈局再買一些5G、半導體ETF，或是國外、配息型的ETF。

（林韋伶）

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