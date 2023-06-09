打造被動收入 高股息ETF配置大揭密

近年來高股息ETF成當紅炸子雞，股東人數一路攀高，目前已有11檔高息ETF，本周（6月5日～6月12日）更是再添2檔新兵，投資人能配置妥當，將可每月打造屬於自己的被動收入。

11檔高息ETF規模首破5千億大關 今年配息王是它！

今年3月台股ETF規模首度飆破兆元，規模增加最多的前4檔，有3檔是高股息，顯見高股息ETF依然是存股族熱門標的。近來台股驚驚漲，但高股息ETF不畏大盤處於高點，依舊是熱門標的。

截至6月5日，共有11檔台股高股息ETF規模首度突破5,000億元大關，占全體ETF規模2.9兆元比重增至逾17％。11檔分別是永豐優息存股（00907）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）、富邦臺灣優質高息（00730）、復華富時高息低波（00731）。

其中規模前三大分別是元大高股息（0056）2,164億元最高、第二為國泰永續高股息（00878）2,066億元、第3名則是元大高息低波（00713）333億元

民眾之所以熱愛高股息ETF，是因為配息穩定，並且漲跌幅相對優於大盤。而今年台股高息ETF「配息王」已經出爐！群益台灣精選高息ETF（00919）第一季以15.52％拿下台股高息ETF績效王後，6月1日公布每受益權單位預估配發0.54元，以6月2日收盤價計算，預估年化配息率高達11.18％，勇奪今年來已公告配息的台股高息ETF配息王。

製表／鄭郁平

本周（6月5日～6月12日）高股息ETF再添2檔新兵，分別是6月6日掛牌的季配息群益台灣半導體（00927）及6月9日掛牌的月配息復華台灣科技優息（00929），至此，台股高股息ETF擴增至13檔，讓投資人有更多選擇，存股族也可以透過多檔不同ETF的配置，規劃報酬率及配息目標。

季配、半年配的差別在這裡 0056也跟潮流改為季配息

0056是規模最大的高息ETF，但近年來00878緊追在後，不但股價便宜又是季配息，並且有收益平準金機制，收益平準金機制是為了讓基金配息能不受到基金規模放大縮小所受到影響的機制。讓00878成為小資族每月定期定額的熱門標的。而0056近日宣布將從年配息改為季配息，並且加入收益平準金，因此若是因配息次數及收益平準金機制而在兩者間猶豫的投資人，現在也不再需要考慮這些問題。

投資人喜愛高股息ETF的原因眾多，其中一點是因為單次股利給付總額若超過超過2萬需要扣二代健保，但在季配息、半年配息之下，配息金額被分散，較不易被扣二代健保。

此外，多數高股息ETF都有加入收益平準金制度，若是收益平準金占一半以上，就算股利超過2萬元也不需被扣二代健保。

日前有網友就在PTT貼出持有00878約113.577張，約可領到30,666元，其中股利所得14,725元、平準金15,900元，分別占比48%及51%。而因為收益平準金占比超過50％，所以不需要負擔二代健保補充保費，讓大批民眾大喊超羨慕！

月月領息 這幾檔搭配是最佳組合

高股息ETF大受投資人青睞，不少存股族從中華電、金融股等穩定配息的個股，改存高股息ETF，除了可以用一籃子成分股分散風險，季配息甚至月配息提供現金流，更受投資人歡迎。但市面上這麼多檔ETF，要怎麼買才是最佳組合？

存股達人股魚與不敗教主陳重銘都認為，0056（元大高股息）是在1、4、7、10月配息，00878（國泰永續高股息）配息月份為2、5、8、11月，00713則是3、6、9、12月，若同時買進0056與00878，再加上00713（元大台灣高息低波），就能打造月月有息領的完美組合。

而且這三檔ETF的成分股選股邏輯大不同，前五大成分股雖有少部分相同，但持股比重不同，可以極大分散投資風險！另外，0056、00878連續兩年殖利率都達5％以上，00713更是連兩年殖利率達7%以上，可說是最佳存股標的。

但陳重銘也提醒，如果張數不多，月月配息也是領心酸的，以3檔平均殖利率6%推算，投資100萬約月領5,000元股利，認為至少要買到千萬，月領5萬才比較有感，認為想存股可由較便宜的00878入手，張數比較有感，上市以來報酬率也不錯，等存夠了，再拿00878股利存0056跟00713，總有存到千萬的一天。

資料來源／各大投信

殖利率≠報酬率 別踏入高股息陷阱

高股息成為投資人最愛，似乎買了之後就可以長抱等領息，但如果只看股息、高殖利率，可能只賺了股息、賠了價差。

存股族不要只看高殖利率就買進，現金股利／股價×100％＝現金殖利率，若股價下跌，即分母變小時，現金殖利率就會變高，因此殖利率愈高並不代表越好，還是得看報酬率。

理財達人艾蜜莉分析，看股息還要研究它來自本業或業外，以及配發率突然拉高的原因，否則恐陷存股迷思而不自覺，並透露多年前曾持有1檔大方發放20元股息、殖利率噴上20%的股票，話題過後股價卻一路跳水，提醒公司經營的穩定性更重要。

法人也建議，要依照不同理財目的及配息時間搭配做選擇，存股也要考量成分股企業獲利成長性。

存股變存「骨」？定期定額降低風險

很多投資人容易因為聽到消息就追高殺低，但統一投顧董事長黎方國認為，若是聽到利多消息就決定進場，買到股票高點的機率非常大，因此他建議存股族應該用平均的概念稀釋投資成本。

定期定額不只可以用在基金，在存股、購買零股上都一樣可以使用定期定額的方式把成本平均下降，而存股的觀念需要謹記，要一段時間才會感受到一定的下降，成本才會攤平，所以要懂得停利不停損。

黎方國說，停利的參考指標根據每個投資人對自己所能承受的風險有所不同。他認為，若是比較穩健型或保守型的投資人可以在平均一年獲利達到8％時全數賣掉再重新開始，為何是全數出清而不是只賣掉部分？這是因為只有出清才能馬上實現獲利。賣掉股票並不表示停止投資，而是下個月繼續定期定額扣款。

而存股達人「大俠武林」也認為，降低風險的方法就是不要一次「梭哈」（全押），否則資金卡在指數高檔，心情難免緊張，若定期定額，下跌也不會怕。