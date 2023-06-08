四大成長趨勢股 爆發力強

過去經驗發現，當美股進入升息尾聲，甚至降息階段，成長股表現往往優於價值股，專家建議投資人可以聚焦AI、半導體、電動車、生技醫療等4大趨勢，其中，AI+產業商機，將成為未來新科技造浪者，長線爆發後勁強。

貝萊德新世代運輸基金經理人Charles Lilford指出，儘管總體經濟環境充滿挑戰，但仍然相信，現今正處於過去百年來汽車產業面臨最大顛覆的早期階段。目前投資機會著眼於乘用車的電氣化，但從長遠來看，看好其他運輸模式以及運輸產業加速自動化和互聯性所帶來的潛在機會。運輸產業成長潛力相當巨大，受惠企業包括交通運輸產業及其供應鏈，其獲利前景可期。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，無論是半導體或是新能源車，都與自動化產業成長緊密相關，全球科技大廠大力投入AI發展，像是Mircosoft、谷歌等，競相推出自家的智能助理及結合AI的軟體開發及運用，有助持續推升AI產業前景，美國升息循環逼近尾聲，也形成支撐高成長股的重要利多。

新光全球AI新創產業基金經理人簡秀君表示，隨製造業庫存調整陸續進入尾聲，目前不少次產業，包括面板、PC、NB等，也出現拉貨動能，產業前景漸露曙光，預計全球科技產業有機會於下半年逐步復甦，以AI為首的全球相關新創產業或AI創新產品，可望如雨後春筍般相繼問世。

簡秀君預估，第二季全球市場預期，美國聯準會（Fed）升息接近尾聲，對利率敏感度高的科技成長股，未來將有較大的成長空間，其中，以AI結合高速運算、車用半導體、資料中心（伺服器等）與工業方面股票，以及網路基礎建設相關類股，投資前景相對看好。

另外，ChatGPT全球爆紅，AI投資題材發燒，未來AI+任何產業的投資機會也將不斷激增，引爆AI新創及周邊相關產業商機大爆發，AI基金中長線投資前景佳，科技成長持續向上攻堅機會大增，全球AI基金漲升後勁不容小覷。